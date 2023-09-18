ضبط 4800 قطعة صابون داخل مصنع دون ترخيص بالبحيرة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملات تموينية مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى - مدير الرقابة التموينية، والتي أسفرت عن ضبط مصنع صابون دون ترخيص بدمنهور، وتم التحفظ على 2 طن مادة خام تستخدم في الإنتاج و4800 صابونة كمنتج نهائى بالإضافة إلى ضبط 2 طن بودرة كاكاو مجهولة المصدر بأحد مخازن المواد الغذائية قبل طرحها بالأسواق.

وفي إيتاى البارود تم ضبط 40 عبوة مواد غذائية و70عبوة

مقرمشات و5 كجم لحوم مفرومة و6.5 كجم لانشون جميعهم منتهي الصلاحية كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

وفى مركز بدر تم ضبط عبوات سلع غذائية منتهية الصلاحية كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضر ضرب مبيعات وهمية لأحد أصحاب المخابز بالإضافة إلى تحرير محضرين لتجار تموينيين لغلقهم محلاتهم فى مواعيد العمل الرسمية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.