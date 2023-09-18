إزالة 11 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بالبحيرة

نظمت الوحدات المحلية بقري ومدن محافظة البحيرة ، حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ، واملاك الدولة ، والتي أسفرت إزالة 11 حالة تعد على مساحة 1336 م2 ،عبارة

عن إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 836 م2 عبارة عن مباني وأساسات بالطوب الأبيض وشدات خشبية برشيد ، إزالة 4 حالات

تعد بمساحة 300 م2 عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض

بكفر الدوار ،إزالة حالة تعد بمساحة 120 م2 عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت خارج الحيز العمرانى بعزبة الثمانين

بإيتاي البارود ،إزالة حالة تعد بمساحة 80 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية خارج الحيز العمراني بزمام الوحده المحليه لقرية المسين بالدلنجات.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً ، للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية ، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية ،لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وتؤكد محافظة البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، لرصد كافة أعمال البناء المخالف ، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.