الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم .. انطلاق الدوري المصري

الدوري المصري
الدوري المصري

 تنطلق، مساء اليوم الإثنين، منافسات الدوري الممتاز في نسخته الجديدة “دوري النيل”، عن الموسم الرياضي 2023 - 2024 ، بمشاركة 18 ناديًا.
 

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ضياء السيد: أنصح الأهلي بالانسحاب من السوبرليج

أندية البطولة:

 من المقرر أن تشهد منافسات  النسخة الحالية من مسابقة الدوري مشاركة  أندية: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز، فيوتشر، الإسماعيلي، المصري البورسعيدي، الاتحاد السكندري، الداخلية، طلائع الجيش، سيراميكا كليوباترا، سموحة، البنك الأهلي، فاركو والمقاولون العرب وإنبي.

  كما تشهد أيضًا ظهور الثلاثي الصاعد حديثًا: بلدية المحلة، الجونة، نادي زد، بعد أن هبطت أندية أسوان، وغزل المحلة وحرس الحدود الموسم الماضي.

 ومن المقرر أن تلعب النسخة الحالية من المسابقة بنظامها المعتاد من دورين من دون إحداث أي تغييرات، وأكد أحمد دياب، رئيس الرابطة، في تصريحات أخيرة، عن سعيه لدخول الجماهير مكتملة العدد إلى المباريات، من دون الاقتصار على نسبة محددة للحضور.

مواجهات اليوم والغد:

 تستهل البطولة مواجهاتها بلقاء البنك الأهلي وطلائع الجيش، المقرر إقامته على ملعب جهاز الرياضة العسكري بكوبري القبة، بينما يلاقي الإسماعيلي نظيره زد إف سي غدًا الثلاثاء، في السابعة مساء الغد يواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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