وزير النقل: المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البوابة الرئيسية لتنمية اقليم الصعيد

المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.. اكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن انشاء المحطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا البحري البوابة الرئيسية لتنمية اقليم الصعيد، موجهًا بتنفيذ كافة الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر احد أهم المشروعات القومية نظراً لموقعه الإستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتار .

وقال الوزير انه من المخطط ان تستوعب المحطة من نصف مليون حاوية سنويا الى 3 ملايين حاوية، بالإضافة الى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن، كما تسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع انواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل.

المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البوابة

وأشار الوزير إلى ان المحطة تعتبر بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية اقليم الصعيد وستساهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي و خدمة أعمال التصديروالاستيراد والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتخزينية وصناعات التركيب والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادى الى ميناء سفاجا وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وبما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا في اسيوط – اسوان – الاقصر بالاضافة الى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب كما ستساهم في زيادة الدخل القومي .

وقام الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل يرافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر بمتابعة أعمال انشاء المحطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا البحري والتي بلغت نسبة تنفيذها 77% ويقوم بتفيذها تحالف شركات وطنية مصرية واجنبية .