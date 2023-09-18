رئيس مياه الوادي الجديد يؤكد لا ندخر جهدا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

تفقد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد يرافقه المهندس حسام احمد على رئيس قطاع الوادي الجديد وبعض مسئولي الشركة؛ المقرات الادارية ومركز خدمة العملاء و الإدارة التجارية وذلك لمتابعة سير العمل بهم، تأتى هذه الزيارة لمتابعة الوضع بالقطاع وتقديم الدعم الكامل وتيسير الخدمات المقدمة لأهالي محافظة الوادي الجديد بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

حيث تفقد الشرقاوي والوفد المصاحب له مقر ادارة الموارد البشرية وإدارة المخازن للاطمئنان على سير العمل وتشجيع العاملين على العمل بجد للارتقاء بأداء الشركة، كما تفقدوا أيضا مركز خدمه العملاء بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد والذى يُعد واحد من التسع مراكز التي تمتلكها الشركة لخدمة المواطنين والتي تم البدء العمل الفعلي بها.

حيث أكد رئيس قطاع الوادي الجديد على الدور الحيوي الذي يقوم به المركز من حيث عمل تعاقدات جديدة وتغيير الاشتراكات وعمل تنازل من اسم لاسم، موضحا أن هذا للمواطنين القاطنين بمركز الخارجة لتواصل الشركة جهودها في التوسع بباقي مراكز المحافظة.

مضيفاً أن الادارة التجارية لا تدخر جهدا في القيام بأعمالها من مراجعة وحصر العدادات وتحديد حالتها ما اذا كانت تعمل ام معطلة، والذى يأتي تباعا له تحصيل فواتير المياه من المواطنين.

وتسهيلا على السادة المواطنين تم إتاحة خط لتلقى الاستفسارات والشكاوى من المواطنين على الرقم التالي ٢٩٥١١٦٠ / ٠٩٢

وفى نهاية الزيارة أعرب رئيس الشركة عن امتنانه للجهود التي يبذلها قطاع الوادي الجديد لخدمة المواطنين وتقديم أفضل خدمة ممكنة لهم في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

رئيس مياة الوادي الجديد يؤكد لا ندخر جهدا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

رئيس مياة الوادي الجديد يؤكد لا ندخر جهدا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

رئيس مياة الوادي الجديد يؤكد لا ندخر جهدا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

رئيس مياة الوادي الجديد يؤكد لا ندخر جهدا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين