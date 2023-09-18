انقطاع الكهرباء في شوارع وقري ديروط

قررت رئاسة مجلس مدينة ومركز ديروط في محافظة أسيوط اليوم قطع التيار الكهربائي ، وذلك نتيجة للأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء حاليًا في المدينة. ووفقًا للبيان الذي أصدره مجلس المدينة ، سيتم قطع التيار الكهربائي من الساعة العاشرة صباحًا وحتى انتهاء الأعمال في نفس اليوم ، على أن يكون هذا لمدة غير محددة. تهدف هذه الأعمال الدورية إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة ، ضمن استراتيجية شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء الموسعة خلال شهر سبتمبر لتحسين كفاءة مناطق مختلفة في الوقت الحالي.

ينصح السكان باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانقطاع المؤقت للكهرباء ، مثل الاحتياطات اللازمة للتغذية بالكهرباء الاحتياطية ، وتأجيل أي أنشطة تتطلب الكهرباء حتى يتم استعادة التيار الكهربائي.

يشير مجلس المدينة إلى أن هذه الأعمال الدورية هي جزء من جهود التحسين المستمرة لشركة الكهرباء في تقديم خدمة متميزة ومستدامة للمواطنين والمجتمع المحلي. ويأمل المجلس أن تتم هذه الأعمال بسرعة وفاعلية ، وأن يعود تزويد الكهرباء إلى المدينة قريبًا بهدف تلبية احتياجات سكانها.

وأوضحت رئاسة مجلس مدينة ومركز ديروط في محافظة أسيوط عن المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي قرية الكودية، وقرية عواجة، وعزبة الجمهورية، ونجع علي حمد، وعزبة مسعود، والظهير الصحراوي، وأولاد عبد الدايم

وطالبت رئاسة مجلس مدينة ومركز ديروط في محافظة أسيوط من المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية

تهدف رئاسة مجلس مدينة ومركز ديروط إلى إبلاغ السكان والمؤسسات المحلية المتأثرة بقطع الكهرباء في المناطق المحددة. وتهيب الرئاسة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة الاستعداد قدر الإمكان لتلبية احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع.

تعتبر الكهرباء أحد الاحتياجات الأساسية لحياة الناس في عصرنا الحديث، حيث يعتمد عليها العديد من القطاعات المهمة في المجتمع. وبناءً على ذلك، فإن الرئاسة تناشد المواطنين وأصحاب المؤسسات المتأثرة توفير وسائل توليد بديلة للكهرباء، مثل الأجهزة الاحتياطية أو المولدات الكهربائية، خلال فترة الانقطاع المحددة.

وتؤكد رئاسة مجلس مدينة ديروط على ضرورة العمل بسرعة للقيام بالصيانة المطلوبة في أنظمة توزيع الكهرباء، وذلك بهدف استعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن. ويهدف ذلك إلى تجنب أي تعطيل أو إزعاج في حياة المواطنين واستمرار سير الأعمال اليومية بشكل منتظم.

كما تشدد رئاسة مجلس مدينة ديروط على أهمية التواصل المستمر مع الجهات المسؤولة عن توزيع الكهرباء في المدينة، حتى يتم نقل المشاكل والاحتياجات إليهم بشكل سريع وفعال. وبالتالي، فإنها تطالب السكان وأصحاب المؤسسات المحلية بتزويدها بأي ملاحظات أو مشكلات يواجهونها خلال فترة الانقطاع وبعدها.

وتعتبر رئاسة مجلس مدينة ومركز ديروط في محافظة أسيوط أن فترة قطع الكهرباء هي فرصة للتعامل بحذر ومسؤولية، وتؤكد على أنه من خلال التعاون والتواصل المستمر بين الجميع، يمكن تخطي أي صعوبات وتأثيرات سلبية لقطع الكهرباء على حياة المواطنين والمؤسسات المحلية.

يعتبر قطع التيار الكهربائي في المنطقة أمرًا ضروريًا للسماح بسير الأعمال والصيانة اللازمة من قبل فرق الشركة المعنية. يجب على السكان المحليين أن يأخذوا في الاعتبار أن هذا التوقف المؤقت في تزويدهم بالكهرباء سيؤثر على احتياجاتهم المختلفة التي تعتمد على الكهرباء.