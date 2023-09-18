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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"أمراض تصيب محصول الذرة"..دورة تدريبية بمعهد أمراض النباتات

جانب من الدورة
جانب من الدورة

افتتحت فعاليات الدورة التدريبية القطرية في مجال " أهم الامراض التى تصيب محصول الذرة والمحاصيل السكرية والزيتية تحت الظروف المناخية المصرية وطرق المقاومة ، والتي تنفذها المنظمة العربية للتنمية الزراعية .

أهم الامراض التي تصيب محصول الذرة

يأتي ذلك في إطار برنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب من خلال المكتب الإقليمي الأوسط العربي  بالتعاون مع معهد بحوث أمراض النباتات بمركزالبحوث الزراعية، لحوالي 40 مشاركاً من كوادر الباحثين القطري بالدول العربية.

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ويقول الدكتور محمود قمحاوى مدير معهد  أمراض النباتات إن الدورة تهدف إلى تعريف المشاركين بأهم الامراض التي تصيب محصول الذرة والتي تقلل من كمية الانتاج والجودة والتركيز علي اهم الطرق لمكافحة هذة الامراض بطرق آمنة وكفاءة عالية والاتجهات الحديثة لمقاومة أمراض الذرة الشامية والاستراتيجيات العامة لمكافحتها.

وتناولت الدورة اهم أمراض محصول بنجر السكر في مصر والطرق المثلي للمكافحة وفي جانب آخر تناولت الدورة محصول  الذرة الرفيعة واهم الأمراض التي تصيبها والمكافحه المتكاملة لها وكذلك تم القاء الضوء علي أهم امراض محصول عباد الشمس في مصر وطرق مكافحتها.

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محصول انتاج الزيت الهام

كما تناولت الدورة محصول انتاج الزيت الهام وهو محصول السمسم وتناولت اهم امراض السمسم وطرق المكافحة المتكاملة، اهتمت الدورة بموضوع هام علي الساحة العالمية الان وهو تاثير التغيرات المناخية على أمراض النبات وخاصة محصول الذرة والمحاصيل السكرية والزيتية وكذلك فقد تناولت الدورة اهم امراض قصب السكر وطرق المكافحة المتكاملة واهم أمراض الفول السودانى وطرق المكافحة المتكاملة.

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