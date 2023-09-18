إلحق سجل.. آخر موعد لتقليل الاغتراب للثانوية العامة

تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة للثانوية العامة.. يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عبر محرك البحث "جوجل"، عن آخر موعد لتقليل الاغتراب وذلك بعدما فتح موقع التنسيق الإلكتروني أبوابه أمس الأحد أمام الطلاب.

آخر موعد لتقليل الاغتراب



ووفقًا لما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن آخر موعد لتقليل الاغتراب سيكون غدًا الثلاثاء بكافة مكاتب التنسيق بالجمهورية.

وتضمن خطوات تقليل الاغتراب الآتي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=1

كتابة رقم الجلوس الخاص بكل طالب

الضغط على عرض قائمة الرغبات التي تم تسجيلها سابقًا

إدخال البيانات الأساسية الخاصة بكل طالب

تقديم طلب لتقليل الاغتراب

طباعة قائمة الرغبات



شروط تقليل الاغتراب



التحويل المناظر بين الكليات يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع

التحويل غير المناظر بين الكليات يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.



انتهاء المرحلة الثالثة



ووزّع مكتب التنسيق 675 ألفًا و54 طالبًا وطالبة من الثانوية العامة بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، من بينهم 220 ألفًا و924 طالبًا وطالبة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.

وبلغ عدد طلاب الثانوية الذين تم توزيعهم على الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا 69 ألفًا و660 طالبًا وطالبة.