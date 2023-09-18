وزيرة الثقافة تفتتح غدا قصر ثقافة أبو المطامير

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ،اليوم الثلاثاء قصر ثقافة أبو المطامير، ورفع الستار عن اللوحة التذكارية للقصر ، والذي يحمل مسرحة اسم

الفنان الراحل محمود الجندي إبن مدينة أبو المطامير ، والذي كان له الدور الأساسي في إقامة قصر الثقافة ، لإحتضان وتبني كافة المواهب الفنية الشابة بمحافظة البحيرة

كما ستقوم ووزيرة الثقافة ، ونائب محافظ البحيرة ، بتفقد منفذ بيع إصدارات الهيئة، وتفقد محتويات القصر والذى يضم مكتبه عامة وقاعة المرأة وقاعة الباليه (الفنون الشعبية) ومكتبة الطفل وقاعة الفنون التشكيلية وقاعة نوادي التكنولوجيا، وكذا تفقد المسرح، ومشاهده عرض فنى

يأتي ذلك في إطار إحتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي ، والذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام .