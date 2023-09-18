رئيس جامعة سوهاج يوجه عدداً من المهام العاجلة للقيادات الجديدة للمستشفيات الجامعية

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع قيادات المستشفيات الجامعية الجدد، وذلك لوضع الخطط اللازمة لسير العمل على الوجه الأكمل خلال المرحلة القادمة، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور أحمد فتحي النحاس القائم بعمل مدير المستشفى الجامعي، الدكتور أحمد حامد القائم بعمل مدير المستشفى الجامعي الجديد.

وأوضح النعماني انه تم تعيين قيادات جديدة بهدف ضخ دماء جديدة بالمستشفيات الجامعية والنهوض بها، موضحاً أن مستشفيات الجامعة صرح طبي خدمي متكامل، يعد الأكبر على مستوى صعيد مصر، حيث تقدم خدماتها العلاجية علي أكمل وجه لجميع المترددين من مرضى المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، وفق أحدث النظم الطبية المستحدثة، بما يساهم في تحقيق معايير الجودة المحلية والعالمية. وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه رئيس الجامعة للقيادات الجديدة عدداً من المهام العاجلة وذات الأولوية والتي تتلاءم مع طبيعة عمل كل منهم، وبما يتوافق مع هذه المرحلة، مشدداً علي ضرورة التواجد الدائم، والمرور المستمر، والحرص على توفير كافة الخدمات الصحية لجميع المرضي، والتكامل التام بين التخصصات الطبية داخل المستشفيات، وحسن معاملة المرضى والمرافقين، الي جانب تطوير الأداء وفق الأساليب الحديثة لإدارة المستشفيات ومعايير جودة الاداء الموصي بها محلياً وعالمياً، والتاكيد علي ضرورة العمل بروح الفريق في إطار من التكامل والتعاون، ووفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة. وموجهاً الشكر للقيادات السابقة علي جهودهم المبذولة لخدمة المرضي.

حضر الاجتماع كلاً من الدكتور أحمد كمال عبد الحميد القائم بأعمال مدير المستشفى المجاني والمشرف على العيادات الخارجية في المستشفى القديم، و الدكتور السيد مصطفي المشرف علي مستشفي الأورام والدكتور أحمد علي المشرف علي العنايات المركزة ووحدة الطواريء بالمستشفي القديم، وعمرو عبد الرحيم عبد الراضي القائم بعمل مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمستشفي القديم .