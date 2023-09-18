الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023

نتيجة تنسيق الأزهر
نتيجة تنسيق الأزهر الشريف

طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الحصول على نتيجة تنسيق الأزهر 2023 من خلال الدخول على بوابة الأزهر الشريف، خاصة عقب إعلان الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الأزهر 2023 للقبول في الجامعات للعام الدراسي الجديد.

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 نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 

ومنذ الإعلان عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 لطلاب الثانوية الأزهرية 2023 للدورين الأول والثاني البنين والبنات لكل الشعب، يكثف الطلاب البحث عبر " جوجل" البححث عن النتيجة، والي يمكن الحصول عليها من خلال خطوات بسيطة.

طريقة الحصول علي نتيجة تنسيق الأزهر 2023

في البداية الدخول على موقع تنسيق الأزهر من هنا

يجب أن يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

الدخول على نتائج تنسيق الأزهر 2023.

يجب اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

إدخال رقم الجلوس، والرقم السري.

يجب إدخال الرقم التأكيدي، والنقر على التالي.

أخيرًا  تظهر نتيجة تنسيق الأزهر 2023.

رئيس جامعة الأزهر

وفي سياق آخر استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونوابه، الطلاب الوافدين الجدد المشاركين في برنامج استقبال الطلاب الوافدين الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس المركز.

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