أفضل وجبة إفطار لأطفال المدارس

أكدت وزارة الصحة أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم بالنسبة للأطفال، حيث تمدهم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة المختلفة وتساعد على تحصيلهم الدراسي وتركيزهم.

وجبة إفطار للأطفال

وأوضحت الوزارة أن أفضل وجبة إفطار للأطفال في اليوم الدراسي هي وجبة خفيفة ومتوازنة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، مثل:

كوب من البليلة بالحليب وقطعة من المكسرات

ساندويتش من الخبز بالجبنة القريش مع قطعة طماطم وقطع خيار

ساندويتش خبز مع بيضة مسلوقة

كوب حليب مع حبوب الإفطار

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الوجبة تساعد على الإحساس بالشبع وتحسين عمل المخ، حيث يحتوي البيض على مادة الكولين التي تساعد في عمل المخ وتقوية الذاكرة.

كما أكدت الوزارة أهمية تناول الأطفال للماء بكميات كافية خلال اليوم، حيث يعمل الماء على ترطيب الجسم وزيادة التركيز ولمنع الإصابة بالصداع أو الدوخة الناجمين عن قلة المياه.

وذكرت الوزارة أن شرب الشاي الأخضر يساعد على نمو والحفاظ على خلايا المخ، كما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تحمي من الالتهابات، بالإضافة إلى احتوائه على كمية معتدلة من الكافيين المنبه للمخ ويساعد على التركيز.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم الإفراط في شرب الشاي والقهوة، حيث قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالأرق وزيادة ضربات القلب.

كما أكدت الوزارة أهمية تناول الأطفال للأغذية والمشروبات التي تحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية الصحية للمخ و تساعد على التركيز، مثل: