العظمى تسجل 38 درجات الحرارة باسيوط اليوم الاثنين 18 سبتمبر

تعتبر محافظة أسيوط واحدة من المحافظات الواقعة في وسط صعيد مصر، وتشتهر بمناخها الحار والجاف خلال فصل الصيف. وفي الواقع، نجد أن الحالة الجوية في اسيوط اليوم تعد فصلية ومزعجة للكثيرين.

درجة الحرارة اليوم

ساعات النهار تكون درجات الحرارة مرتفعة للغاية، حيث يصل الحد الأقصى إلى 38 درجة مئوية. ومع ذلك، تكون درجات الحرارة ليلاً أكثر اعتدالاً مع وصولها إلى 22 درجة مئوية. يتحرك الرياح بشكل عام من الاتجاه الشمالي الشمالي الغربي بسرعة تتراوح من 15 إلى 30 كم في الساعة. وعلى الرغم من أن جودة الهواء غير صحية، يمكن للأشخاص الاحتياط واتخاذ احتياطات مناسبة خلال فترات التعرض للهواء الملوث.

من جانب آخر، يجب مراعاة مستوى الأشعة فوق البنفسجية في المحافظة، حيث يكون المؤشر الأقصى لهذه الأشعة هو 4 وهو معتدل. قد تظهر هبات الرياح بسرعة تصل إلى 37 كم في الساعة، مما قد يزيد من الاحساس بالحرارة القائمة. إلى جانب ذلك، تتراوح نسبة الرطوبة بين 22٪ إلى 42٪، مما يعتبر معتدلاً نسبياً.

فيما يتعلق بالسحب، نجد أن الغطاء السحابي ضعيف ويبلغ 0٪، مما يعني توفر الشمس واضحة وساطعة. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن أقصى ارتفاع للسحب يصل إلى 9100 متر، وهو يشير إلى وجود بعض السحب على ارتفاعات عالية.

أخيرًا، تتراوح الرؤية في المحافظة حوالي 1.6 كم. يجب أن يكون الأشخاص حذرين أثناء القيادة أو الخروج في الأماكن المفتوحة لضمان السلامة الشخصية.

مع تطور التكنولوجيا، يمكن للأشخاص الآن متابعة الحالة الجوية بدقة وسهولة. وباستخدام تطبيقات الطقس الموثوقة، يمكن للمرء الحصول على المعلومات المحدثة والتنبؤات الجوية لتخطيط يومهم بشكل أفضل واتخاذ الاحتياطات اللازمة.