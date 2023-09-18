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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة .. والفريق راحة من التدريبات اليوم

بعثة الزمالك
بعثة الزمالك

وصلت إلى القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من تنزانيا بعد خوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

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و قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، منح  اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، على أن يستأنف الفريق  تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .

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