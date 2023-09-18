نشرة أخبار التوك شو.. علاقة الزلازل بالمهدي المنتظر وتصريحات تركي آل الشيخ مع عمرو أديب

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

نفى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، وجود علاقة بين وقوع الزلازل والأعاصير، وظهور المهدي المنتظر كما يقول البعض.



لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

أحمد كريمة يكشف حقيقة ارتباط الزلازل بظهور المهدي المنتظر

أكد محمد عبدالفتاح مستشار وزير المالية، أن زيادات المرتبات والمعاشات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بها سيتم عرضها على مجلس النواب والذي من المنتظر أن يقر بتطبيقها بداية من 1 أكتوبر من العام الحالي.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات وموعد تطبيقها (شاهد)



وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قائلًا: "عايز أوجه رسالة لرئيس الوزراء عندنا أزمة كبيرة، وهي زيادة أسعار الأرز في فترة الحصاد".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة لرئيس الوزراء.. عندنا أزمة كبيرة (فيديو)





وجه أسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، الشكر والتقدير للسلطات المصرية وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مساندة الشعب الليبي، مقدمًا التعازي في الضحايا المصريين نتيجة الفيضانات والسيول في ليبيا.

"الإسعاف الليبية" تشكر مصر والرئيس السيسي (فيديو)

هاجم الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج الحكاية عمرو أديب، قارئًا تغريدة على الهواء لسيدة كتبت فيها: “عمرو أديب يخبر ضيف خليجي بأنه تربى على مجلتين خليجتين، شكلا ثقافته وعلموه، فرد عليه الضيف إنما نحن تربينا على مجلات مصر”.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الباز يفتح النار على عمرو أديب: نبطشي إعلام ينتظر نقطة المعازيم (فيديو)



قال الفنان يوسف فوزي، إنه خلال مشواره الفنى، طلب من أحد المخرجين تمثيل شخصية مصابة بمرض الشلل الرعاش حتى قبل إصابته به بسنوات عديدة، وهو حاليا يعاني من نفس المرض.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

يوسف فوزي: طلبت تجسيد دور شخص مريض بالشلل الرعاش وأصبت به بعدها (فيديو)





قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن إعادة تجديد وفتح مشروع قانون مبادرة سيارات المصريين في الخارج جاء بناء على طلب المصريين بالخارج وأنه وفقا لذلك سيتم فتح المبادرة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

وزيرة الهجرة عن إعادة فتح سيارات المصريين بالخارج: نحاول تحقيق أحلام المغتربين

أشاد إبراهيم أبو العطار، أمين عام نقابة المعاشات، بقرارت الرئيس حول زيادة المعاشات وتكافل وكرامة التي سيستفيد منها ملايين المصريين.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

عدد أصحاب المعاشات المستفيدين من قرارات السيسي يصل لـ11 مليون مواطن (فيديو)





تحدث المستشار ترك آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن أزمة محمد الحلو، وغنائه "عمار يا سعودية" خلال موسم الرياض.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

ترك آل الشيخ يعلق على أزمة "عمار يا سعودية".. ليست قرآنا (فيديو)



كشف الإعلامي الدكتور محمد الباز، عن سبب رد العنيف للمطرب مصطفى قمر ضد الناقد الفني طارق الشناوي خلال الأيام الماضية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

محمد الباز يكشف سر الخلاف العنيف بين مصطفى قمر وطارق الشناوي (فيديو)



أشاد المستشار تركي آل الشيخ،رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالإعلامي عمرو أديب، قائلا: "80% من الأشخاص يتكلمون عن عمرو أديب، وأنا هقولها علي الملأ .. عمرو أديب انت شخص مجتهد .. مذيع متفوق ورائع وناجح وشاطر .. لكن جزء من نجاحك صناعة سعودية".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

تركي آال الشخ لـ عمرو أديب: جزء من نجاحك صناعة سعودية.. والأخير يؤيد

