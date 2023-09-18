تركي آال الشخ لـ عمرو أديب: جزء من نجاحك صناعة سعودية.. والأخير يؤيد

أشاد المستشار تركي آل الشيخ،رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالإعلامي عمرو أديب، قائلا: "80% من الأشخاص يتكلمون عن عمرو أديب، وأنا هقولها علي الملأ .. عمرو أديب انت شخص مجتهد .. مذيع متفوق ورائع وناجح وشاطر .. لكن جزء من نجاحك صناعة سعودية".

ورد عمرو أديب على تركي آل الشيخ خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم : "أغلب عمري وانا بشتغل في محطات سعودية .. اشتغلت ١٥ أو ١٤ سنة في أربيد .. وحاليا اشتغلت ٥ سنين في قنوات إم بي سي مصر وليا الفخر في كده".

وأكمل تركي آل الشيخ حديثه مع عمرو أديب، قائلا: "وبالتأكيد راح تغطي أشياء تهمنا .. عشان انت بتشتغل في مؤسسة سعودية".

أكبر المؤسسات الإعلامية بالشرق الأوسط توجد داخل السعودية

وأشار تركي آل الشيخ إلي أن أكبر المؤسسات الإعلامية في الشرق الأوسط توجد داخل المملكة العربية السعودية.