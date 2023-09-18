بابافاسيليو: كولر قدم عملا عظيما مع الأهلي ولا أعرف كيف سينافس الزمالك في الموسم الجديد
تحدث بابافاسيليو مدرب البنك الأهلي عن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.
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قال بابافاسيليو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر قام بعمل عظيم مع الأهلي"
وأضاف:"واجهنا الأهلي في الجولة الخامسة عندما كنت مدربا للمحلة رأيت قوة الفريق دفاعيا والجودة والتنظيم التي يتمتع بها"
وعن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك قال: "يملك سيرة ذاتية، ولكن الزمالك خسر الكثير لأنه فقد العديد من اللاعبين الكبار ولا يمكنني معرفة كيف سينافس الأهلي في الموسم الجديد"