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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو معلقا على تجميد عضوية حسن شحاتة : "  غير مقبول المساس باساطير الزمالك "

حسن شحاته
حسن شحاته

علق أحمد حسام ميدو على تجميد عضوية حسن شحاتة نجم الزمالك السابق، وقت وجود مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور. 

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك رموز وأساطير في الزمالك لا يمكن المساس بهم ومن ضمنهم بالطبع حسن شحاتة ومحمود أبو رجيلة"

وأضاف: "تجميد عضوية حسن شحاتة رمز من رموز الزمالك بالطبع غير مقبولة مهما كانت الأسباب"

واختتم: "أكثر ما أخشاه على نادي الزمالك فكرة أن يطعن أحد على نتيجة الانتخابات المقبلة ومتأكد من أن ذلك سيحدث"

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