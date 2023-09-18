كريم شحاتة يكشف سبب رحيل حلمي طولان عن البنك الأهلي

كشف كريم حسن شحاتة المدير الرياضي لنادي البنك الأهلي سبب رحيل خالد جلال وحلمي طولان في وقت سابق عن الفريق.

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قال كريم حسن شحاتة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خالد جلال رحل عن البنك الأهلي بسبب عدم التوافق مع هدف الإدارة في الحصول على مركز بالمربع الذهبي"

وأضاف: "لاعبو البنك الأهلي مكانوش مبسوطين مع كابتن حلمي طولان اللي كان شديد وعنيف شوية، لكن مكانش في مؤامرة عليه"

واختتم:"مفيش لاعب عايز يخسر ولا يمكن يكون في مؤامرة على المدرب"

