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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كريم شحاتة يكشف سبب رحيل حلمي طولان عن البنك الأهلي

حلمي طولان
حلمي طولان

كشف كريم حسن شحاتة المدير الرياضي لنادي البنك الأهلي سبب رحيل خالد جلال وحلمي طولان في وقت سابق عن الفريق. 

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قال كريم حسن شحاتة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خالد جلال رحل عن البنك الأهلي بسبب عدم التوافق مع هدف الإدارة في الحصول على مركز بالمربع الذهبي"

وأضاف: "لاعبو البنك الأهلي مكانوش مبسوطين مع كابتن حلمي طولان اللي كان شديد وعنيف شوية، لكن مكانش في مؤامرة عليه"

واختتم:"مفيش لاعب عايز يخسر ولا يمكن يكون في مؤامرة على المدرب"
 

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