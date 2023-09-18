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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بعد الاعتداء على مواطن كويتي.. عمرو أديب يستنكر تعامل الأتراك مع السياح العرب

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة تعدي موطنون أتراك على سائح كويتي، قائلا: “على مدار العام الماضي كنا نرى فيديوهات تتحدث عن معاملة سيئة جدا من الأتراك للسياح العرب، وكل مرة يتقال: ده فيديو قديم، أو الفيديو ده مش حقيقي، أو اللي انضرب ده مش سائح عربي”.

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بعض السياح العرب  يتعاملون بطريقة غير آدمية بالمطارات التركية

وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن بعض السياح العرب كانوا يتعاملون بطريقة غير آدمية في المطارات التركية، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى عمليات التنمر تجاه السياح العرب خلال الفترة الحالية.

وأشار عمرو أديب، إلى أنه تم الاعتداء بقوة على سائح كويتي في الشارع، وتم نقله إلى المستشفى؛ لشدة الضرب الذي تعرض له من قبل أتراك.

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