محمد الباز يكشف سر الخلاف العنيف بين مصطفى قمر وطارق الشناوي (فيديو)

كشف الإعلامي الدكتور محمد الباز، عن سبب رد العنيف للمطرب مصطفى قمر ضد الناقد الفني طارق الشناوي خلال الأيام الماضية.

وأوضح الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن مصطفى قمر قال إنه ما كان يجب عليه أن يرد بهذا الشكل العنيف على نقد طارق الشناوي، حتى إذا كان الأخير قد تجاوز في بعض التعليقات.

وأشار إلى أنه جمعهما اتصال هاتفي مع أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية، وأن مصطفى قمر قال إن أي شخص آخر في موقفه لو اتهمه أحد بالفشل وعدم وجود مشروعات غنائية، كان سيرد بنفس الطريقة، لأن هذا النوع من النقد يؤثر على سمعة الفنان أمام أهله وجمهوره.

وأضاف الباز أن هذا الخلاف يأتي بين فنان له تاريخ وجماهيرية كبيرة هو مصطفى قمر، وناقد فني له أيضًا تاريخ طويل في هذا المجال هو طارق الشناوي، لذلك يجب أن يتم تهدئة الأوضاع وتبيان وجهات النظر للجمهور.

الخلاف يتطلب تدخل وساطة من قبل شخصيات مهمة

ولفت الباز إلى أن هذا الخلاف يتطلب تدخل وساطة من قبل شخصيات مهمة في مجال الفن والإعلام لحل النزاع وتقريب وجهات النظر بين الفنان والناقد.