جهاد جريشة: رفضت التواجد في أي معسكرات خاصة بالحكام

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أنه رفض التواجد في أي معسكرات خاصة بالحكام داخل مصر، موضحا أن فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام تواصل معه مؤخرا.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أتمنى التوفيق لحكام مصر في بداية الدوري المصري، وكذلك لجنة التحكيم بقيادة بيريرا، والاستعداد للموسم الجديد لم يكن مُرضي، والأزمات كانت كثيرة في الفترة الماضية".

وأضاف: "اختلفت مع بيريرا بشأن ما قاله بأن هناك مجموعة تنتقده لأغراض شخصية، الجميع يريد أن يكون التحكيم جيد، والانتقادات طبيعية لمصلحة تطوير المنظومة التحكيمية، لا أحد يهاجمه لمصلحة معينة، نريد تطوير التحكيم المصري والنقد يكون للصالح العام".

وتابع: "معسكر الفيفا للحكام كان هو الأفضل للموسم الجديد، ومعظم الحكام استفادوا فنيا وثقافيًا قبل الموسم الجديد، بعكس معسكرات آخرى لم تكن جيدة وفشلت في تحقيق المردود الفني المطلوب قبل موسم صعب".

وزاد: "الجميع سوف يتحدث عن الأداء التحكيمي فقط، بعيدا عن الاعداد للموسم الجديد أوالمعسكرات، لذلك اتمنى تقديم موسم جيد تحكيميا".

وأتم: "بيريرا تواصل معي للدخول في معسكر المحاضرين أو المقيمين، لكنني اعتذرت عن التواجد في أي معسكرات محلية، لأنني كنت حكم دولي وأتواجد في معسكرات دولية لكن أكدت له أنني جاهز لمساعدته في أي وقت".