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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يجدد عقد أحمد يوسف لاعب الطائرة

أحمد يوسف
أحمد يوسف

نجحت اللجنه المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني في  تجديد التعاقد مع أحمد يوسف لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك لمده موسم واحد.

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شهد  جلسه توقيع العقود  مع أحمد يوسف حضور كل من أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي وعلاء فهمي رئيس قطاع كرة الطائرة  وأحمد شعلان المدير الإداري للفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي.

يذكر أن فريق الزمالك حقق الثنائية المحليه الموسمين الماضيين بالتتويج  ببطولتي الدوري والكأس.

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