قبل إنطلاق الموسم الجديد..بابافاسيليو يكشف هدفه مع البنك الأهلي

كشف بابافاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن هدفه من الموسم الجديد والذي ستنطلق منافساته اليوم الإثنين.

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قال بابافاسيليو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"العديد من الأندية قامت بصفقات جيدة مثل المصري وبيراميدز فكرتنا هي أن نبني فريقا بالقيم الجيدة وأعني أن الفريق يعمل كعائلة، وهذا ما نستهدفه في الموسم الجديد"

أضاف: "أريد تدريب قائمة صغيرة من اللاعبين ليكون الجميع متحمس، لا يمكنك أن تكون سعيدا عندما تقوم بتدريب 35 لاعبا"

واختتم:"رفضت تدريب 35 لاعبا في الموسم الماضي وقمنا بتقليص القائمة"