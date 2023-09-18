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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قبل إنطلاق الموسم الجديد..بابافاسيليو يكشف هدفه مع البنك الأهلي

بابافاسيليو
بابافاسيليو

كشف بابافاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن هدفه من الموسم الجديد والذي ستنطلق منافساته اليوم الإثنين. 

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قال بابافاسيليو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"العديد من الأندية قامت بصفقات جيدة مثل المصري وبيراميدز فكرتنا هي أن نبني فريقا بالقيم الجيدة وأعني أن الفريق يعمل كعائلة، وهذا ما نستهدفه في الموسم الجديد" 

أضاف: "أريد تدريب قائمة صغيرة من اللاعبين ليكون الجميع متحمس، لا يمكنك أن تكون سعيدا عندما تقوم بتدريب 35 لاعبا"

واختتم:"رفضت تدريب 35 لاعبا في الموسم الماضي وقمنا بتقليص القائمة"

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