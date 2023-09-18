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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ريال مدريد يقلب الطاولة ويفوز على ريال سوسيداد بثنائية في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزا ثمينا على نظيره فريق ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو فى إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني .

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تقدم ريال سوسيداد بالهدف الأول عن طريق أندر بارينيتشيا في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة ، لينتهي الشوط الاول بتقدم الضيوف بهدف نظيف. 

وفي الشوط الثاني نجح الملكي في قلب تأخره وتسجيل الهدف الاول عن طريق فيديريكو فالفيردي من صاروخية خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك في الدقيقة 46 ، ثم أضاف خوسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 15 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

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