انطلاق فاعليات دورى مراكز الشباب فى نسخته العاشرة بجنوب سيناء

انطلقت اليوم فاعليات منافسات دورى مراكز الشباب فى نسخته العاشرة للكرة القدم بين فريقى ( الساحل بطل النسخه التاسعه وفريق مركز شباب راس سدر) والتى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتم اطلاق دورى مراكز الشباب النسخه العاشرة اليوم على ملعب مركز شباب الساحل بطور سيناء ومن جانبه أوضح احمد عبد العزيز وكيل مديريه الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن دورى مراكز الشباب يهدف إلى اكتشاف المواهب فى لعبه كرة القدم إلى جانب نشر ثقافه الممارسه الرياضه والمشاركة الفعاله للشباب وجذبهم للمشاركه فى أنشطته المتنوعه.

شارك فى الدورى بنسخته العاشرة فى محافظة جنوب سيناء عدد ٣ مجموعات تضم ٣ فرق منها مجموعه خليج العقبه تضم ٤ فرق منهم سانت كاترين والمزينه العصله وشرم الشيخ و خليج السويس و راس سدر و مركز شباب الساحل و ابوزنيمه.

مجموعة طور سيناء مركز شباب الطور و مركز شباب الصيادين ومركز شباب الطور.

و أن دورى مراكز الشباب لكرة القدم يعتبر واحدا من أهم المشروعات القوميه التى تنفذها الوزارة على مدى عشر سنوات، يأتي اهميه دورى مراكز الشباب فى دعم الشباب بشكل ايجابى من خلال مشاركتهم الفعاله وجذبهم للمشاركه فى أنشطته المتنوعه.