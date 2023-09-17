ترامب: الإغلاق الحكومي الأمريكي على الأبواب

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الإغلاق الحكومي الأمريكي على الأبواب حالما لم تطرح إدارة الرئيس الحالي جو بايدن "صفقة نزيهة" بشأن ميزانية العام المالي الجديد.

وقال الرئيس السابق دونالد ترامب إنه يجب بذل الجهود اللازمة في هذا الجانب حالما لم تحققها إدارة بايدن، مشيرا إلى أنه يتوجب على الجمهوريين في الكونغرس ممارسة الضغط من أجل تحقيق الإغلاق القسري للحكومة الأمريكية في حال لم تقدم لهم إدارة جو بايدن "صفقة نزيهة" بشأن ميزانية السنة المالية الجديدة، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وقال في لقاء على شبكة NBC News ردا على سؤال بهذا الخصوص: "في حال لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق عادل بهذا الشأن، فأنا أؤيد ذلك تماما".

وأردف قائلا: "يجب أن ننقذ بلادنا.. ديوننا تبلغ حاليا 35 تريليون دولار".

تجدر الإشارة إلى أنه في حال فشل البيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين في الكونغرس بشأن ميزانية العام المالي الجديد (الذي يبدأ في الولايات المتحدة مع إطلالة الأول من أكتوبر المقبل). سيكون هناك إغلاق قسري للحكومة الأمريكية.

وفي وقت سابق، طلب البيت الأبيض من أعضاء الكونغرس الأمريكي تولي زمام المبادرة بشأن "تمديد قصير الأجل" للتمويل الحكومي من أجل تجنب تعليق محتمل للعمل في عدد من الإدارات الفيدرالية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، صرح الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، بأن الولايات المتحدة ستنتهي إن لم يُعاد انتخابه رئيسًا العام المُقبل، وأن البلاد تسير نحو الجحيم في ظل الإدارة الحالية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف عبر برنامج الصحفية الأمريكية ميغين كيلي: "إذا لم أفز بالانتخابات، فأعتقد أن بلادنا قد تنتهي. أظن أن هذه هي الانتخابات الأكثر أهمية من كل الانتخابات الأخرى".

وتابع أن الولايات المتحدة "تسير نحو الجحيم" أثناء رئاسة جو بايدن.

وفي تعليقه على الاتهامات الموجهة إليه قال: "لا يثير ذلك أي قلق لديي، لأنني أقاتل من أجل البلاد والناس".

ويُواجه ترامب أكثر من 90 تهمة في 4 قضايا جنائية، بما في ذلك محاولات تغيير نتائج الانتخابات السابقة لصالحه.

ويصر ترامب على براءته ووصف ملاحقته الجنائية بأنها محاولة لعرقلة الحملة الانتخابية، فيما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يتعرض له ترامب، بالاضطهاد لأسباب سياسية.

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