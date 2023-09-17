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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محطات عشوائية غير مرخصة لغسيل السيارات بطنطا

بوابة الوفد الإلكترونية

 

ظاهرة سيئة بدأت في الانتشار بمنطقة الاستاد لمدينة طنطا داخل  المناطق السكنية وهى محطات غسيل السيارات العشوائية التى يتم إنشاؤها أسفل المنازل الآهلة بالسكان. وجميعها تعمل بدون ترخيص.. وتستخدم هذه المغاسل الكيروسين والمواد الكيماوية فى غسيل السيارات مما أدى إلى تزايد أمراض حساسية الصدر بصورة ملحوظة لدى سكان هذه المنطقة.. وقد تقدم كثير من السكان في منطقة الأستاد بشكاوى عديدة للصحة دون جدوى.. وعندما تحضر لجان من الصحة للتفتيش يتم وقف العمل وسرعان ما يعود الحال كما كان.. وجميع السكان يهيبون بمحافظ الغربية وجميع المسئولين فى الدولة للتدخل لمنع هذه الكارثة الأنسانية

توقيعات عديدة من أهالى منطقة الاستاد

طنطا محافظة الغربية

 

 

 

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