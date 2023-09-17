عام فى انتظار بطاقة الخدمات المتكاملة

تقدمت إلى وحدة الخدمات الطبية بالمركز القومى للبحوث تمهيدًا للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث إننى أعانى من أكثر من إعاقة، إلا أنهم حصروا الاعاقات على أنها حركية وسمعية وبصرية، حيث إن الكشف الطبى تم بتاريخ 7/9/2022، وأكد التقرير المرفق بأوراقى الثبوتية أننى أعانى من تشوهات بسبب حروق فى يدى وبطنى ورجلى، أثرت على مفاصل أصابع اليد وأدت لتيبسها وقمت بالسؤال أكثر من مرة على حالة الطلب التى توقفت عند الكشف الطبى، ولم يتم الاتصال بى رغم أن الكشف الطبى مر عليه أكثر من عام ولم يتم تحويل التقرير الخاص بى لوزارة التضامن لأحصل على كارت الخدمات، لذلك أناشد د. خالد عبدالغفار وزير الصحة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لاستعجال الأمر واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وأنا فى أمس الحاجة.

حاتم إبراهيم نور الدين

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