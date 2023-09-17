صرف كارت ميزة رحمة بشيخوختى

أعانى منذ نوفمبر ٢٠٢٢ وحتى الآن من عدم إصدار بطاقة صرف المعاش (كارت ميزة) الذى قدمت طلبا لصرفها منذ ٢٧ نوفمبر الماضى ٢٠٢٢. وأعانى مشقة الصرف من شباك البريد، الذى يزدحم بشدة فى أيام صرف المعاش. سألت مدير مكتب بريد مدينة شباب ٢ بالجيزة، الذى قدمت فيه طلب إصدار البطاقة، فلم يفيدنى بشىء.. أطالب رئيس هيئة البريد بسرعة إصدار البطاقة، لأستريح من الزحام، وعمرى تعدى ٧٠ عاما.

صادق حشيش

(صادق محمد الصياد الحسينى حشيش)

صحفى عضو نقابة الصحفيين

عمارة ٤ مدينة شباب ٢ المشابك

أول فيصل الجيزة شقة ٤٦٣