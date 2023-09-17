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الإثنين 18 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

إلى وزير التعليم العالى

بوابة الوفد الإلكترونية

 

أرجو من سيادتكم النظر فى شكواى والموافقة على انتدابى من العمل إخصائية تمريض بمستشفى طنطا التعليمى إلى أى مستشفى داخل القاهرة، حيث إننى أقيم وأسرتى بها إقامة دائمة، كما أن لدى طفلاً ذا ظروف خاصة تستلزم العناية به، وقد تقدمت بالعديد من الطلبات وأرفقتها بالتقارير الطبية التى تفيد بذلك ولكن ما من مجيب على الرغم من موافقة المسئولين على حالات مماثلة ولم أجد منهم سوى التعنت والرفض ضمن تفشى المجاملات والمحسوبية، لذا أرجو تحقيق العدالة وإنصافى بالموافقة على النقل أسوة بمن تمت الموافقة لهم وذلك رحمة بى وبأسرتى حيث استنفدت جميع إجازاتى لرعاية الطفل.

فاطمة محمود محمود حسن على

45- شارع ترعة الغزالى - المطرية - القاهرة

رقم قومي: 29202021603181

 

 

 

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