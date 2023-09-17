بعد صراع مع المرض.. رحل أشرف مصيلحي عن عمر 49 عاماً

رحل الفنان أشرف مصيلحى منذ قليل، بعد صراع مع المرض، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة أو موعد العزاء.

أشرف مصيلحي

وكانت الفنانة يسرا، قد دعت للفنان أشرف مصيلحى، بالشفاء بعد الأزمة الصحية التى كان يمر بها، وذلك عبر منشور لها على "إنستجرام".

وكتبت يسرا: "ربنا يشفى صديقى العزيز اللى من أطيب الناس اللى قابلتهم، الشخص الجميل الموهوب تلميذ يوسف شاهين ربنا يقومك بالسلامة ويرجعك لمراتك الجميلة منال وأولادك ولكل جمهورك.. أشرف مصيلحى".

أشرف مصيلحي

وكانت قد دعت المخرجة منال الصيفى، لزوجها الفنان أشرف مصيلحى بالشفاء العاجل، بعد دخوله المستشفى مرة أخرى لتدهور حالته الصحية، وكتبت عددا من الأدعية الدينية، ودخل نجوم الفن يساندونها.

المخرجة منال الصيفي

وفى شهر يوليو الماضى، قالت المخرجة منال الصيفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: "فريق طبي متخصص يرافق أشرف فى المنزل على مدار 24 ساعة".

أشرف مصيلحي

تابعت منال الصيفي: "الدكاترة بعد العملية أكدوا أن الحالة فى تحسن.. والورم المصاب به زوجى من أخطر أنواع السرطانات فى العالم، مفيش غير إننا بنحافظ على حياته وربنا كبير قوى.. والحمد لله على كل حاجة وكل اللى ربنا يجيبه كويس".