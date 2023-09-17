ريال مدريد يتأخر بهدف أمام ريال سوسيداد في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة ريال مدريد وريال سوسيداد بتقدم الضيوف بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

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افتتح أندر بارينيتشيا التسجيل مبكرًا لريال سوسيداد في مرمى ريال مدريد في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

خاض ريال مدريد الشوط الأول بالتشكيل الآتي:

المرمى: كيبا

في خط الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجير – دافيد ألابا – فيران جارسيا.

في خط الوسط: توني كروس – أورلين تشواميني – فيدي فالفيردي.

في خط الهجوم: رودريجو – جود بيلينجهام – خوسيلو.