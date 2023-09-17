الباز يفتح النار على عمرو أديب: نبطشي إعلام ينتظر نقطة المعازيم (فيديو)

هاجم الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج الحكاية عمرو أديب، قارئًا تغريدة على الهواء لسيدة كتبت فيها: “عمرو أديب يخبر ضيف خليجي بأنه تربى على مجلتين خليجتين، شكلا ثقافته وعلموه، فرد عليه الضيف إنما نحن تربينا على مجلات مصر”.

وتابع الباز أن الخليجيين يدركون قدر وأهمية مصر ويعتبرونها رمانة ميزان المنطقة، منوهًا إلى أن عمرو أديب يؤكد على ولائه للعاملين لديهم، وأن ما فعله حسب صاحبة التغريدة بـ"الرخص".

ولفت خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن عمرو أديب “نبطشي إعلام عارف مين بينقط"، مستدعيًا مشهد ماجد الكدواني في فيلم الفرح عندما كان يحمل الميكرفون ويستقبل المعازيم المهمين بترديد: “وصل وصل وصل”.

وأكمل: “الناس منزعجة من حالة الفجاجة اليومية وكأن البلد وقعت وانتهت، لو عندي مشكلة في الوطن اقعد أتناقش وأوجد حلًا وإنما تشيع حالة من اليأس فأشكك في وطنيتك ومصريتك، وعمرو يدعي إنه قاعد في البلد وهو لا قاعد في البلد ولا عايش فيها”.

تحويل الهزيمة لانتصار

ولفت إلى أن البلد التي قدرت خلال 6 سنوات تحول هزيمة لانتصار ساحق، لن يقدر عليها أحد، مضيفًا : "البلد اللي قدرت تقول لا للجماعات الإرهابية، وهزمت الإرهاب وبدأت تبني لن يقدر أحد عليها، هذا يقيننا في البلد طول الوقت".

ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية لها وجهين، الأول ممكن يعظم من الأزمة ويشعرك أنك انتهيت، ووجه آخر يبحث عن حلول للأزمة، مردفا: "بلدي بأدور لها عن حلول، لكن البعض دوره يعظم الأزمة".

ووجه الباز، الشكر للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، التي عملت بجدية بالتنسيق مع الدولة في دعم العمل التنموي، مردفا: "الحياة لا تكتمل إلا بمثلث الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي، وعندما يكتمل العمل بين الثلاثة أضلع، نحقق قفزات في التنمية".

وختم بأن الحكومة بذلت مجهود كبير، رغم العثرات التي واجهتها، والقطاع الخاص كان محجم خلال فترة معينة، لكن خلال الفترة الأخيرة بدأ يستقيم، والمجتمع المدني به ناس كثيرة ساهمت في تغيير وجه الحياة في مصر.