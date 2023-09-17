10 آلاف جنيه.. تنقذ سمع «مريم»

الطفلة «مريم محمود زايد حسن» تبلغ من العمر سبع سنوات، تدرس بالصف الثانى الابتدائى، منذ ولادتها اكتشف الاطباء إصابتها بضعف سمع عصبى حسى شديد بالاذنين، وتحتاج إلى جراحة لزرع قوقعة بالأذن، ومنذ ثلاثة أعوام أجريت لها جراحة زرع قوقعة بالاذن اليمنى.

واستمرت الطفلة فى عمل جلسات تخاطب بشكل يومي، وبحمد الله تعالى تحسنت الحالة، إلا أن السمع مهدد بالفقدان، جهاز السمع «القوقعة» يحتاج كل عدة أشهر الى صيانة وقطع غيار مثل ميكروفون أو بطاريات أو أسلاك أو مغناطيس، وهذه الاشياء المطلوبة الآن تتكلف تسعة آلاف وسبعمائة وخمسين جنيها، هذه المبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للاسرة، والأم لديها 4 ابناء بمراحل التعليم المختلفة، و3 أطفال منهم بنفس المرض، ولا تستطيع تلبية المتطلبات الضرورية لهم، والطفلة مهددة بفقدان السمع والتعثر فى الحياة، لتوقف «القوقعة» عن العمل بسبب الحاجة لقطع غيار وصيانة تتكلف تقريبا تسعة الاف وسبعمائة وخمسين جنيها، كما تحتاج الطفلة جلسات تخاطب يوميا تتكلف ألفًا وخمسمائة جنيه شهريا.

جاءت أم الطفلة الى عيادة الوفد تبحث عن الامل فى إنقاذ فلذة كبدها، وقالت الاب عامل بسيط باليومية، وللاسف أن التأمين الصحى يرفض عمل الصيانة وقطع الغيار المطلوبة لجهاز السمع «القوقعة»، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة بتوفير قطع الغيار المطلوبة، حيث لا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، ومصاريف العلاج ضخمة لا تقدر عليها.