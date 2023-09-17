الدكتور محمد رشدى عميداً لكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي

أصدر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى، قرارا بتجديد الثقة فى الدكتور محمد رشدى إبراهيم مسعود، قائماً بعمل عميد لكلية الحقوق بقنا، وكذلك تجديد الثقة فى الدكتور عبدالباري حمدان سليمان عبدالعزيز، وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

يذكر أن الدكتور محمد رشدى، عميد كلية الحقوق بقنا، من مواليد مركز نقادة بمحافظة قنا، ويعمل أستاذا للاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي بقنا.

وحصل على ليسانس الشريعة والقانون في كلية الشريعة والقانون فرع أسيوط بتقدير عام جيد جداً عام 1995م، وحصل على درجة التخصص "الماجستير" في الاقتصاد والمالية العامة في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة بتقدير جيد جداً عام 2003م، وحصل على درجة العالمية "الدكتوراه" في الاقتصاد والمالية العامة في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام 2006م.

وعين "رشدى" معيداً بكلية الشريعة والقانون بأسيوط في 3/11/ 1997م. بالأمر التنفيذي 475 بتاريخ 25/11/1997م، ثم عين مدرساً مساعداً بكلية الشريعة والقانون بأسيوط في 5/9/ 2003م.

بالأمر التنفيذي 353 بتاريخ 23/9/2003م، عين مدرساً بكلية الشريعة والقانون بأسيوط في 9/9/ 2006م. بالأمر التنفيذي 375 بتاريخ 2/10/2006م، و تم النقل إلى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي بقنا لقسم الاقتصاد والمالية العامة في 8/10/ 2013م، و عين أستاذاً مساعداً بقسم الاقتصاد والمالية العامة في 24/9/2014م. وعين الدكتور محمد رشدي وكيلاً لكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بتاريخ 27/ 9 / 2014م, حتى 10/2/2015م، ثم عين قائما بعمل عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بتاريخ 11/2/ 2015م, وحتى 15/ 8/ 2017م. وأعيد تعيينه قائماً بعمل عميداً للكلية في 13/ 9 / 2021 وحتى تاريخه.

أما الدكتور عبد الباري حمدان سليمان عبدالعزيز ، فهو من مواليد مركز المنشاة بمحافظة سوهاج فى ١٩٧٦، حصل على ليسانس الشريعة والقانون - كلية لشريعة والقانون جامعة الأزهر دور مايو 1999 م، وحصل على الماجستير بتاريخ 27/11/2005 م - كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر، ثم حصل على الدكتوراه بتاريخ 7/7/2009 م في كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر.

عين "عبد البارى" معيدا بكلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر 25/ 11/ 2000، ثم مدرسا مساعدا بكلية الشريعة والقانون - جامعة الازهر 23 /1 / 2006 م، ثم مدرسا بكلية الحقوق - جامعة جنوب الوادي - 27/8/ 2009 م، ثم استاذا مساعدا بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي 9 / 5 /2016 م وحتي تاريخه .

وعين وكيلا لكلية الحقوق بقنا للدراسات العليا 2016 – 2017 م ، ثم وكيلا لكلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب من 14/8/ 2017 الي 9/8/2018، ثم قائما بعمل عميد كلية الحقوق من 14 /8/2018 ، وحتي 30/9/2020م ثم تم تعيينه وكيلا للكلية للدراسات العليا من 15/10/2020م وحتى تاريخه.