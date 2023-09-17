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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الباز: مصر حولت الهزيمة لانتصار ساحق في 6 سنوات ولن يقدر عليها أحد

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

أكد الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن  البلد التي قدرت خلال 6 سنوات تحول هزيمة لانتصار ساحق، لن يقدر عليها أحد.

 

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وأضاف خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الأحد، أن  "البلد اللي قدرت تقول لا للجماعات الإرهابية، وهزمت الإرهاب وبدأت تبني لن يقدر أحد عليها، هذا يقيننا في البلد طول الوقت".

 

وأشار إلى  أن الأزمة الاقتصادية لها وجهين، الأول ممكن يعظم من الأزمة ويشعرك أنك انتهيت، ووجه آخر يبحث عن حلول للأزمة، مردفا: "بلدي بأدور لها عن حلول، لكن البعض دوره يعظم الأزمة".

 

ووجه الباز، الشكر للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، التي عملت بجدية بالتنسيق مع الدولة في دعم العمل التنموي، مردفا: "الحياة لا تكتمل إلا بمثلث الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي، وعندما  يكتمل العمل بين الثلاثة أضلع، نحقق قفزات في التنمية".

وأوضح  الحكومة بذلت مجهود كبير، رغم العثرات التي واجهتها، والقطاع الخاص كان محجم خلال فترة معينة، لكن خلال الفترة الأخيرة بدأ يستقيم، والمجتمع المدني به ناس كثيرة ساهمت في تغيير وجه الحياة في مصر.

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