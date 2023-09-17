اقتصاديون: قرارات الرئيس السيسي تاريخية وفي توقيت مهم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، بعدد من القرارات وحزم المساندة الاجتماعية، من زيادة منحة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي لـ25%، زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، وعدد من القرارات الأخرى التي تأتي في إطار الحماية الاجتماعية للمواطن المصري.

قرارات الرئيس السيسي أمس السبت

أكد د. وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن القرارات التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس من محافظة بني سويف، تأتي من إطار حرصه على تطوير برامج الحماية الاجتماعية خلال الظروف الاقتصادية التي يواجها خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الرئيس أمس قدم حزمة جديدة من حزم المساندة الاجتماعية التي تضاف إلى مجموعة من حزم المساندة والتي وجه به الرئيس في وقت سابق.

وأوضح "جاب الله"، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن المساندة الاجتماعية وجه بشانها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأكثرة من مرة سابقة، حيث إنه حدث رفع متتالي للحد الأدنى للاجور ورفع متتالي للإعفاء الضريبي، مؤكدًا أننا أمام حزمة جديدة، والتي تتضمن عدد من الجوانب، أحدهم يتعلق بالموظفين والعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.

وأشار إلى أنه تم زيادة رواتب الموظفين والعاملين بالدولة، لإعانة البطالة وزيادة الحد الأدنى للأجور، والذي ينعكس بشكل إيجابي بصورة مباشرة على كافة قطاعات المجتمع، منوهًا بأن كافة المواطنين سيتأثرون بالإيجاب من القرارات التي وجه به الرئيس السيسي أمس من صعيد مصر.

وأوضح أن القرارات التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس تساند الفلاح المصري، حيث إن الفلاح المصري أصبح يواجه متغيرات اقتصادية متصارعة، مؤكدًا أن القرارت التي وجه به الرئيس أمس، حزم متنوعة من القرارات موجه لكافة شرائح المجتمع لدعمهم ومساندتهم في تحمل التباعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن القرارات التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، تعبر عن شعور الرئيس السيسي بما يواجه المواطن من تحديات، وهو اتخاذ القرارت التي تسانده على مواجهة الحياة وصعوبات الحياة، متابعًا: "القرارات التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي هي قرارات تاريخية خرجت من صعيد مصر، لمساندة المواطن في ظل التداعيات الاقتصادية".

ومن جانبه، أكد د. علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25 % من 36 ألفا إلى 45 ألفا، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300، جاءت في توقيت مهم، وجاءت كحزمة متباينة جزء مرتبط بالحماية الاجتماعية وجزء اخر خاص بالاستثمار وبالأخص في القطاع الزراعي.



وأضاف “الإدريسي”، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أنه القرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي اليوم مهمة جدا في هذا التوقيت لما نشهده من ارتفاع في الاسعار، مشددا على أن هناك محاولات الحكومة المصرية والقيادة في مصر للتخفيف عن كاهل المواطن، بالإضافة إلى تقليل تدريجي في أسعار المعيشة، ومن ناحية أخرى تعمل على زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الزراعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.



وأوضح أن الدولة تعمل على تخطي جزء من المشاكل والأزمات وهو ما توضحه تلك القرارات والحزم التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، حيث إن هناك العديد من الازمات الكبرى التي يعيشها العالم بداية من فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على دول العالم.

وأشار إلى أن تلك الحزم التي وجه بها الرئيس السيسي اليوم في توقيت هام، لمساندة المواطن المصري، وجزء منها دعم ومساندة للفلاح المصري وبالأخص صغار الفلاحين، لما لهم دور كبير في إحلال السلع بدلا من الاستيراد من الخارج.



