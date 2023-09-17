محمد حماقي يروج لحفله فى الإسكندرية

حرص الفنان محمد حماقي، على الترويج لحفله المقرر إحياؤه آخر الشهر الحالي في الإسكندرية.

وشارك حماقي البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلا: جاهزين.

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفلا غنائيا كبيرا في محافظة الإسكندرية 30 سبتمبر الجاري؛ ليختتم به موسم حفلاته الغنائية الصيفية.

ويعد هذا الحفل الأول لمحمد حماقي بالإسكندرية خلال فترة الصيف؛ إذ يقام في أحد الفنادق الكبرى هناك، وكان حماقي أحيا عدة حفلات غنائية خلال الموسم الحالي في دول عربية من بينها تونس والأردن.

وكان حرص الفنان محمد حماقي، على مشاركة جمهوره فيديو من حفله بقرطاج والذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر التريند ورفع شعار كامل العدد.

حيث كتب حماقي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلًا: «حفلة قرطاج بصوتكم.. وظهر حماقي خلال الحفل وهو يغني مع الجمهور دون موسيقى وتفاعل معه الجمهور بالتصفيق والغناء».

يحيي النجم محمد حماقي حفلاً غنائيًا، بمحافظة الإسكندرية، وذلك يوم 30 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يقام حفل محمد حماقي داخل إحد الفنادق الكبرى بمدينة الإسكندرية.

أسعار تذاكر الحفل:

الفئة الأولى Limited FANBIT بمبلغ 550 جنيها مصريا.

الفئة الثانية VIP بمبلغ 375 جنيها مصريا.

الفئة الثالثة والأخيرة REGULAR بمبلغ 275 جنيها مصريا.

حفل محمد حماقي

ومن المقرر أن يقدم خلال حفل محمد حماقي باقة مميزة من أجمل أغنياته أبرزها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، و"قالوا عنك"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

وكانت تصدرت أغنية “إيه السعادة دي” للفنان محمد حماقي تريند يوتيوب، وذلك بعد تحقيقها مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية “إيه السعادة دي" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.

وكان أبدى النجم محمد حماقي سعادته بحفله الذي أحياه فى الأردن، والذي رفع شعار كامل العدد.

وشارك محمد حماقي جمهوره صورًا من الحفل وعلق عليها قائلا: شكرًا للأردن على الترحيب الحار والوقت الرائع.

وكان أحيا النجم محمد حماقي حفلا غنائيا في الأردن رفع شعار كامل وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه الشهيرة منها «زيها مين ولا ملامة، م البداية، أحلى حاجة فيكي وهوا دا حبيبي وجمالها استثنائي وأم الدنيا وأدرنالين وقلبي حبك جدا.

وكان طرح النجم محمد حماقي، أغنية جديدة بعنوان “دلعنا كتير”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، وذلك ضمن أغاني ألبومه التي يطرحها كل 15 يومًا، على مدار موسم أغاني صيف 2023.

أغنية «دلّعنا كتير» غناء وألحان محمد حماقي، وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع موسيقي وميكس تميم، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة سعيد الأرتيست.

وتقول كلمات الأغنية: «‎دلّعنا كتير نتدلّع بقى.. ‎دي فرصة عمر جديد اتلقى ‎وعملت حاجات!.. اعمللي حاجات.. ‎وزي أنا بقى ما اديتك هات.. ‎قوللي إن انت جيت في الدنيا دي علشاني.. ‎قوللي إنك لقيت اللي مش هييجي تاني.. ‎قوللي قد إيه.. بتحبني قد إيه».

من ناحية أخرى، يجمع مهرجان موسم الكويت الذي ينطلق في شهر سبتمبر الجاري، بين النجم محمد حماقي والنجمة أصيل هميم على مسرح أرينا الكويت، وذلك بعد الإعلان سابقا عن حفل استثنائي بمشاركة الثلاثي رامي صبري وأحمد سعد وبدر الشعيبي.

وتشهد الكويت فعاليات ضخمة ابتداءًا من شهر سبتمبر المقبل وأبرزها 6 حفلات غنائية جماهيرية بمشاركة ١٥ فنانا من أبرز نجوم الوطن العربي والتي تم الكشف عن أول وثاني حفلات الموسم الذي سيحييهم كلا من محمد حماقي ورامي صبري وأحمد سعد وبدر الشعيبي وأصيل هميم وغيرهم الكثير، سيتم الإعلان عن أسمائهم تباعا.

وتم الاتفاق مع كبرى الشركات في المنطقة من حيث الإضاءات والشاشات وهندسة الصوت لإخراج الحفلات بشكل مميز ووفق مقاييس عالمية، حرصا على أن تتضمن جميع فعاليتنا عنصر الإبهار البصري والسمعي".

حفل حماقي

وكان كرم مهرجان قرطاج الدولى، النجم محمد حماقي بعد حفل ختام الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولى، أمس السبت.

واختتم النجم محمد حماقى مهرجان قرطاج للثقافة والفنون في تونس بحضور جماهيري ضخم، وقدم حماقي العديد من الأغنيات، وقدم حماقى عددًا من أغانيه الشهيرة، إذ يضم مشوار حماقي الكثير من الأغنيات التي تلقى تفاعلاً كبيرًا لدى تقديمها على المسرح، ومنها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني".

وكانت تصدرت أغنية محمد حماقي الجديدة “ده قلبي ده”، قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصورها على 340 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية ده قلبي ده، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد إبراهيم، توزيع تميم.

وتقول كلماتها:

" حبيبي يا حبيبي.. يا اول وأخر حبيبي

حبيبي يا حبيبي .. كان فينك بقالك زمان

ده .. قلبي ده .. عيني ده .. ده حياتي روحي ده .. زيه مين .. ده لا عاش ولا كان

ده .. قلبي ده .. عيني ده .. لسه في الدنيا كده .. لو يبان .. نوره بيغطي المكان

لما حبك أمر .. خدني عند القمر

عشقوا عيني السهر .. في ليالي هواك

ياه ده يا حظه اللي يبقى معاك

ويكون حبيبك كمان

ده .. قلبي ده .. عيني ده .. ده حياتي روحي ده .. زيه مين .. ده لا عاش ولا كان

ده .. قلبي ده .. عيني ده .. لسه في الدنيا كده .. لو يبان .. نوره بيغطي المكان ".

أغنية "حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتقول كلماتها:

" أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة

يخربيت التنهيدة.. الخطوة ترقص طبلة.. بترقص طبلة

تفاصيل مختلفة جديدة

كدا هنطووووول كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المغازلة.. حبيت المغازلة

يخربيت التوليفة الملكة طالعة نازلة.. الملكة طالعة نازلة

لا.. نزلة طالعة

كدا هنطووووول كدا كدا كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة

أخد رأيك في حاجة تاخدي رأي في حلاوتك

ممكن وأنا لسه عارفك أحلف عادي بغلاوتك

أخد رأيك في حاجة تاخدي رأي في حلاوتك

ممكن وأنا لسه عارفك أحلف عادي بغلاوتك

كدا هنطووووول هنطول هنطول

كدا كدا كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة

يخربيت التنهيدة.. الخطوة ترقص طبلة..

رقص طبلة بترقص طبلة

حبيت المقابلة حبيت المقابلة

الملكة طالعة نازلة

بترقص بترقص طبلة

كدا هنطووووول

كدا كدا كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

حبيت المقابلة.. أنا حبيت المقابلة".

لمون نعناع

طرح الفنان محمد حماقي أغنية لمون نعناع وهى من كلمات فلبينو أحمد، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وتقول كلماتها:

" هى سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير

فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير

ما هو أصل العيب مش عيبنا

أحنا مفيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا ف ميمنعناش إنه

لو هو باع

أحنا نجيبله لمون نعناع

ونقوله روق كده

ده أحنا ما يلزمناش بياع

ولو هو راح

أحنا هنملى الكون أفراح

وهنرقص جدًا من بعده

ولا فارقة معانا جراح

لو هو باع

أحنا نجيبله لمون نعناع

ونقوله روق كده

ده أحنا ما يلزمناش بياع

ولو هو راح

أحنا هنملا الكون أفراح

وهنرقص جدًا من بعده

ولا فارقة معانا جراح

ما هو أصل العيب مش عيبنا

أحنا مفيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا ف الآخر بان إنه

هو من البداية غلطة وقلبه مش بتاع دراما

جاي يأدن ليه في مالطا يلا وفي ستين سلامة

ماهو أصل العيب مش عيبنا

أحنا مفيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا ف ما يمنعناش إنه

لو هو باع

أحنا نجيبله لمون نعناع

ونقوله روق كده

ده أحنا ميلزمناش بياع

ولو هو راح

أحنا هنملا الكون أفراح

وهنرقص جدًا من بعده

ولا فارقة معانا جراح

ماهو أصل العيب مش عيبنا

أحنا مفيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا".

وروج الفنان محمد حماقيث عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأغنتيه الجديدة «إيه السعادة دي؟»، ونشر البوستر الدعائي للأغنية وعلق عليه: «استنوا أغنية إيه السعادة دي بكرة الساعة 5 على يوتيوب، وكل منصات الموسيقى».

وتقول كلمات الأغنية: «إيه السعادة دي.. أنتِ بالنسبة لي حبي الأبدي.. أنتِ ساكن جوه قلبي أنا وحدي.. أنت غالي عندي.. إيه ده اللي أنا فيه».