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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مصطفى قمر يكشف سبب هجومه على طارق الشناوي

مصطفى قمر وطارق الشناوي
مصطفى قمر وطارق الشناوي

كشف الإعلامي محمد الباز، تفاصيل مكالمة جرت بينه وبين الفنان مصطفى قمر، أوضح فيها الأخير سبب رده العنيف على الناقد الفني طارق الشناوي. 

وقال: "وصفت مصطفى قمر بالبلطجي، وأنه كان عنيف ولم يجب أن يكون رده بهذا الشكل على نقد طارق الشناوي، حتى لو كان طارق الشناوي متجاوز في بعض التعليقات". 

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رد الاتهام

وأردف: "في اتصال جمعني مع أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية ومصطفى قمر، مصطفى قال أي حد يحط نفسه مكاني، ناقد قال إني فاشل وليس لدي مشروع أغاني ولم أحقق شيئًا، لما أهلي وأولادي والجمهور، يقرأوا الكلام ده، والنقد لم ينصرف إلى الفيلم بقدر انصرافه إلى شخصيًا، كتبت ما كتبته لأرد عن نفسي الاتهام". 

وعقب  خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار": "مصطفى قمر لديه وجهة نظر ، إنكم بصيتوا للعنف الذي عبرت به، ولم تروا العنف الذي واجهني به،". 

وأردف: "نحن أمام ناقد غاضب، وفنان له تاريخه، مصطفى قمر له جماهير، وهو من ضمن فنانين كبار الدول العربية تحتفي بهم، وحافظين أغانيهم أكثر مننا، وطارق الشناوي ناقد كبير له تاريخ، لذا هذه مبادرة بناشد فيها أربعة أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خالد البلشي نقيب الصحفيين، باعتبار طارق الشناوي عضو في نقابة الصحفيين، وطارق الشناوي، ومصطفى قمر، أن ينهوا الخلاف، ويوضح كل منهم وجهة نظره".

 

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