اقتصادي يشيد بقرارات الرئيس السيسي: تاريخية خرجت من صعيد مصر

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن القرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس تساند الفلاح المصري، إذ إن الفلاح المصري أصبح يواجه متغيرات اقتصادية متصارعة، مؤكدًا أن القرارت التي وجه بها الرئيس أمس، حزم متنوعة من القرارات موجهة لكافة شرائح المجتمع لدعمهم ومساندتهم في تحمل التبعات الاقتصادية.

خبير اقتصادي يعلق على قرارات الرئيس السيسي:

ونوه "جاب الله"، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، بأن القرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، تعبر عن شعور الرئيس السيسي بما يواجه المواطن من تحديات، وهو اتخاذ القرارت التي تسانده على مواجهة الحياة وصعوبات الحياة.

وتابع: "القرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي هي قرارات تاريخية خرجت من صعيد مصر، لمساندة المواطن في ظل التداعيات الاقتصادية".

القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي أمس:

أولًا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيًا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

ثالثًا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعًا - زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.

خامسًا - مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.

سادسًا - سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعًا - قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنًا - إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.