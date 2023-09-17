غداً.. مُحاكمة أم أنهت حياة ابنها وأكلته في الشرقية

تستكمل محكمة جنايات الزقازيق، غداً الاثنين، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، محاكمة المتهمة بقتل طفلها بقرية أبو شلبي بدائرة مركز فاقوس.

وستُخصص الجلسة لسماع مرافعات النيابة العامة والدفاع.

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جريمة

وكانت النيابة العامة بمركز فاقوس في محافظة الشرقية قد تلقت إحالة الأم المتهمة بعد القبض عليها متهمة بقتل طفلها البالغ من العمر 3 سنوات وتمزيق جسده وطهو بعض أعضاء جسمه وأكلها، وقالت الأم عن سبب قتله: "عايزة أرجعه بطني تاني علشان خايفة عليه من ظلم الدنيا".

وقررت النيابة العامة إحالة الأم، التى تدعي هناء.م وتبلغ من العمر 37 سنة، إلى محكمة جنايات الزقازيق في القضية رقم 844 لسنة 2023، والتي قررت في جلستها الأولي تأجيل المحاكمة لعرضها على لجنة خماسية لمعرفة مدي مسئوليتها عن الجريمة وسلامة عقلها، فيما تشهد نفس المحكمة الجلسة الثانية خلال الساعات الجارية.