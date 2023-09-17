وزير التربية والتعليم يفتتح فندق مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" بالأقصر

افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، فندق مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار التوسع في أعداد مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والاطمئنان على جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي المقبل 2023/ 2024.

وأكد على أهمية حسن استقبال الطلاب والاحتفال بهم في أول يوم دراسي، موجها بأهمية استقبال مديري المدارس لأولياء الأمور بمواعيد محددة، لمتابعة انتظام أبنائهم الطلاب فى المدرسة، واستعرض الوزير خلال اللقاء أهم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة تخفيفا عن كاهل الأسرة المصرية وأولياء الأمور ، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بإعداد مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية بها شرح وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، مشيرا إلى أن هذه المواد سيتم تحميلها قريبا على موقع الوزارة مجانا، بالإضافة إلى تحميل بنوك الأسئلة على موقع الوزارة لتدريب الطالب على الأسئلة المختلفة وقياس قدراته التحصيلية.

وتفقد الوزير مبنى الفندق والذي يضم عدد 92 غرفة (سكن طلاب)، تشتمل على 368 سرير ، وتبلغ مساحة غرفة النوم للطلبة 28 متر مربع، وعدد 8 غرف إشراف، وعدد 2 غرفة إقامة عاملين، كما يضم المبنى عدد 8 غرف مذاكرة بها عدد 704 كرسى و165 منضدة تربية فنية و11 منضدة مدرسين، وتبلغ مساحة صالة المذاكرة 170 متر مربع، بالإضافة إلى صالة طعام تبلغ مساحتها 194 متر مربع، وصالة مطبخ تبلغ مساحتها ٢٠٠ متر مربع.



وشارك وزير التربية والتعليم، في حضور فعاليات الحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (۲۰۲٤-۲۰۲۹) بالتعاون مع "يونيسيف" مصر بمحافظة الأقصر.



كما تفقد مجموعات العمل التى ناقشت الأولويات المتعلقة بمحاور الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، والحوكمة والإدارة.



وأجرى وزير التربية والتعليم، حوارا مع مجموعات العمل حول آلية تحقيق كل محور، وتلخيص النتائج وصياغة المقترحات، حيث استمع الوزير إلى استعراض الملاحظات الختامية والمقترحات الخاصة بالحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية.