المصري للدراسات الدوائية: التكنولوجيا الحديثه صعبت على المواطن التفريق بين المغشوش والسليم (شاهد)

حذر الدكتور علي عبدالله رئيس المركز المصري للدراسات الدوائية المواطنين من تناول الدواء بدون استشاره الطبيب او استشاره الصيدلي.

وشدد “عبدالله” خلال تصريحاته ببرنامج “مصر جديده”، المذاع عبر فضائية “etc”، اليوم الأحد، على ضرورة الحصول الدواء من مصادره الطبيعيه.

ونصح بعدم شراء الأدويه عن طريق الابلكيشن والتطبيقات او من خلال العيادة أو من مصادر غير موثوقه مؤكدا أن المكان الصحيح لشراء الأدوية هي الذهاب إلى الصيدليه.

وأشار عبدالله إلى أن الطريقة الصحيحة لمعرفة إذا كان الدواء مغشوش ام لأ فذلك عن طريق الباركود المسجل على علبه الدواء يستطيع الصيدليات المرخصة ان تكتشف اذا كان الدواء سليم او مغشوش،مشددا ان من حق المواطن ان يحصل على الدواء سليم وصحيح وليس دوره البحث عن اذا كان الدواء مغشوش او غير مغشوش

واستطرد عبد الله أن الدواء عالميا مقسم الى فئات منها ما يجب منه استشاره الطبيب أو يصرف عن طريق روشته من طبيب ذو تخصص معين أو روشته عن طريق اي طبيب ومنها ما يصرف عن طريق قرار صيدلي، مطالبا المواطنين بعدم أخذ الدواء بنصيحه جار او مجرب او يدخل الى الصيدلي بقرار ولكن يدخل بشكوى.

وأكد أن حماية المواطن الاولى أن يأخذ الدواء من مصادره الطبيعية سليم، وهو ما يستلزم الرقابة على مصادر الدواء المغشوش من المصدر وليس من المصرف، لافتا إلي أنه يجب القضاء على صاحب مصنع الدواء المغشوش والمطبعة التي طبعة العلبة المقلدة، مؤكدا ان التكنولوجيا الحديثه صعبت على المواطن التفريق بين المغشوش والسليم.