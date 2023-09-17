استئناف محاكمة سيدة تخلصت من طفلها بالشرقية غدًا

تستأنف محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشارسلامة جاب الله رئيس المحكمة، غدا الإثنين، محاكمة المتهمة بقتل طفلها بقرية أبو شلبي بدائرة مركز فاقوس ومن المقرر أن تشهد الجلسة سماع مرافعة النيابة في القضية.

واستمعت محكمة جنايات الزقازيق لمناقشة النيابة العامة لأعضاء للجنتين الثلاثية من الطب النفسي في مستشفى العباسية والخماسية من أساتذة الطب النفسي في جامعتي الزقازيق والمنصورة والتى كشفت عن وجود تضارب بين تقريرإدارة الطب النفسي الشرعي للمجلس الإقليمي للصحة النفسية الذي اشارالي سلامة المتهمة عقليًّا ونفسيًّا وبمسئوليتها عن ارتكاب الجريمة.

فيما اكد تقرير اللجنة الخماسية من أساتذة الطب النفسى فى جامعتى الزقازيق والمنصورة أنه من خلال مناظرة المتهمة في مناسبتين وبمراجعة ما أجريَ لها من فحوصات وبالاطلاع على ملف القضية وما تضمنته ومناظرة بعض الشهود ارتأت اللجنة أن المذكورة كانت تعاني وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطرابات ذهاني، أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية، وهي فاقدة الإدراك والإرادة وعليه فهي تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور.

وشهدت الجلسة التى عقدت بغرفة المشورة بالمحكمة بحضور محاميي الدفاع عن المتهمة والمجنى عليه وعددا من الصحفيين عقب المشادة التى وقعت بين سمير محمد صالح محامي المدعي بالحق المدني والذي طالب برد هئية المحكمة فيما اتهمه القاضي بعطيل سير الجلسة وهدد باخراجه من الجلسة.

حيث تم مواجهة رئيسي اللجنتين الثلاثية من الطب النفسى فى مستشفى العباسية والخماسية من أساتذة الطب النفسى فى جامعتى الزقازيق والمنصورة بما تضمنته التقارير الصادرة عنهما من بيانات متضاربة بشأن الحالة النفسية للمتهمة حيث اكدت الدكتورة صفية رئيسة اللجنة المشكلة من مستشفي العباسية علي صحة تقريرها الذى استغرق نحو 3 اسابيع تقريبا حيث تم فحص قاتلة طفلها 3 مرات خلال تلك الفترة لنحو 6 ساعات علاوة علي وجود تمريض لتقييم حالة المريض وعمل تقرير بذلك.

فيما اصرت الدكتورة فاطمة محمد شريف خليل أستاذ ورئيس قسم الطب النفسي جامعة الزقازيق علي صحة تقرير اللجنة الخماسية مؤكدة انه تم الاستعانة خلال فحص الحالة الصحية والنفسية للمتهمة بالتصنيف الامريكى للطب النفسي لافتة ان الأم مصابة بالاضطراب الذهاني والتصلب المتعدد.

وكانت الأم المتهمة بالتخلص من طفلها وتقطيع اجزاء من جسده قد ظهرت امام هيئة المحكمة متماسكة قائلة..انا مش مجنونة يا سيادة القاضي ولا هبلة.. حرام تبوظوا سمعتي ادام الناس