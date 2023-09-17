انتخاب أعضاء جدد لإدارة صندوق علاج هيئة تدريس جنوب الوادي



أجريت اليوم بجامعة جنوب الوادي، برعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، انتخابات مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم، والتي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الطب.

وشهدت الانتخابات إقبالًا كبيرًا من جانب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمختلف كليات الجامعة للإدلاء بأصواتهم واختيار خمسة أعضاء من بين 12 مرشحًا .

وتكونت لجنة الإشراف على الانتخابات من الدكتور منتصر يوسف الهمامى عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق، والأستاذ محمود رمضان عضو الشئون القانونية ، والأستاذ فرج حربي عضو التوجيه المالي والإداري.

وأظهرت نتائج الفرز أن إجمالى عدد الأصوات الصحيحة ١٦٩ صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة ٣ أصوات، وأسفرت النتيجة عن فوز الدكتور حمدي أحمد حسين تمام ، وحصل على عدد 110 صوتا، والدكتور محمد أحمد عمر على وحصل على عدد 94 صوتا ، والدكتور محمد سيد عبدالقادر وحصل على عدد 90 صوتا، والدكتور عبدالقادر أحمد هاشم وحصل على عدد 90 صوتا والدكتور أسامة حسين عبد اللاه وحصل على عدد 86 صوتا ، وجميعهم بكلية الطب.

احتفال بيوم سلامة المرضي

وفي سياق أخر ، وتزامنا مع احتفالات منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي لسلامة المرضى نظمت مستشفيات قنا الجامعيةاحتفالا بهذه المناسبة تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كليه الطب والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتوره احلام صبره مديرة إدارة الجودة بالمستشفيات الجامعية.

واكد رئيس الجامعة على اهمية هذه الفعالية في التاكيد على الدور الانساني لمهنة الطب وأهمية توفير اقصى درجات الرعاية للمريض والاهتمام بجودة المستشفيات واستيفاء معايير الجودة في مختلف مراحل العمل بالمستشفى تضمنت الفعالية تكريم الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة كما تم تكريم بعض العاملين من الطاقم الطبي والتمريض وعمل توعية للمرضى.



