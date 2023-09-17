بامبو وقاعود بقائمة البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

كشف بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الافتتاحية للنسخة 65 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة غدًا الإثنين ويستضيفها ستاد جهاز الرياضة العسكري في السابعة مساءً.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى.. محمد أبو جبل _ أحمد صبحي.

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ إسحاقو يعقوبو _ أمير مدحت _ سعيد سيمبوري _ معاذ الحناوي _ محمد بسيوني _ محمود الجزار.

الوسط .. محمد فتحي _ أحمد النادرى _ سيرجى أكا _ محمود سيد _ أحمد مدبولى _ محمد عبداللطيف جريندو _ إبراهيم حسن _ أحمد ياسر.

الهجوم.. كريم بامبو _ محمود قاعود _ أسامة فيصل.