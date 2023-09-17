أفسد عليه السهرة.. كواليس إنهاء حياة الطفل على يد عشيق الأم بالهرم

بقلب من حجر وقفت سيدة ثلاثينية تراقب عن قرب وصلة تعذيب لابنها على يد عشيقها، كانت بمثابة المشجع، وكأنها تطري لسماع صرخات ابنها، حتى انتهت الواقعة بمأساة في حق الصغير.

كعادته كان العربجي برفقة عشيقته لممارسة الحب المحرم، لكن تلك الليلة كان الطفل ياسين صاحب الـ11 عاما يحدث ضجيجا لم يتحمله العشيق بعد أن أفسد الابن لحظات الأُنس والاستمتاع بالليلة المحرمة.

استشاط العشيق غضبا وقرر تلقين الطفل البائس علقة ساخنة عقابا له، ورلح يكيل الضربات له لكن جسده الصغير لم يتحمل وصلة التعذيب وفارق الحياة أمام أعين والدته.



حمل العشيق الجثة بعد أن وضعها داخل جوال، وألقاها في مقلب للقمامة، وعثر الأهالي على جثة الطفل وأبلغوا رجلل المباحث.



بدأت الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة طفل بالقمامة بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وعثر على جثة طفل عمره 13 سنة ، داخل جوال.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عشيق والدته وتم ضبطه.

وقال شهود عيان إن المتهم عربجى وعلى علاقة بوالدة المجنى عليه وقام بقتله ضربا على رأسه ووضعه داخل جوال وأثناء القاء جثته بصندوق قمامة ظهرت رأس الضحية وتصادف مرور شخص بسيارة ملاكى بالمكان ولاحظ وجود الجثة فصرخ وتجمع الأهالى فقام المتهم بالهروب من مكان الواقعة.



وأضاف شهود العيان أن المتهم كان برفقته ابنه البالغ من العمر 10 سنوات وتركه أيضا أثناء هروبه من الأهالي.

ونجح رجال المباحث في ضبط المتهم وعشيقته والدة الطفل، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

تأجيل محاكمة تاجر مزق جسد شاب بالطعنات في البدرشين



قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة تاجر أدوات منزلية لاتهامه بقتل صاحب محل مأكولات فى البدرشين لجلسة 19 سبتمبر.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل علي سليم، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين، أن المتهم "ع. ع. م" 39 سنة تاجر أدوات منزلية، قتل المجنى عليه، في يوم 2023/3/28، بدائرة البدرشين، حيث أنهى المتهم حياة المجني عليه "ع. م"، صاحب الـ27 عامًا "شيف"، وصاحب محل مشويات، عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح وذلك على إثر الخلف الواقع بينهما، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات، أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه، والمتهم صاحب محل أدوات منزلية، جاره، في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين جنوب الجيزة، في أثناء تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بالشارع فاستغاثت بالمجنى عليه فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض داخل المحل.

وكما وجهت التحقيقات للمتهم تهمه إحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخیص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.

وكان رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين تلقى من غرفة النجدة، بلاغا يفيد بمقتل شاب في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب 27 سنة يمتلك محل مشويات فراخ، مصابًا بطعنة نافذة في الرقبة، وعقب إجراء التحريات تبين قيام شاب يدعى ع أ صاحب محل أدوات منزلية، بالدخول لمحل عمل المجنى عليه وطعنه طعنة نافذة أودت بحياته.