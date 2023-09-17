العام الدراسي الجديد| ضم أوائل STEM إلى مدرسة العباقرة

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعدادات العام الدراسي الجديد 2023-2024.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض أهم الإجراءات والتعليمات المتعلقة باستعدادات العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأعلن وزير التربية والتعليم ضم الطلاب الأوائل بالصف الأول الثانوي من مدارس STEM الـ20 على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى مدرسة المتفوقين بعين شمس، لمدرسة العباقرة.

ووجه وزير التربية والتعليم بتقديم حزمة امتيازات لهم عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلًا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم، وتعزيز مواهبهم وقدراتهم.

توجيهات العام الدراسي الجديد

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات تخفيفا عن كاهل الأسرة المصرية وأولياء الأمور خلال العام الدراسي الجديد.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة قامت بأعداد مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية في العام الدراسي الجديد بها شرح وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن هذه المواد سيتم تحميلها قريبا على موقع الوزارة مجانا قبل العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى تحميل بنوك الأسئلة على موقع الوزارة لتدريب الطالب على الأسئلة المختلفة وقياس قدراته التحصيلية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة بصدد إصدار قرار وزاري بشأن لائحة الانضباط المدرسي وإرسالها للمحافظين لمتابعة تطبيقها، مشيرا إلى أن مدخل لائحة الانضباط وقائي وعلاجى أكثر منه عقابى.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم تدريب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على التربية الإيجابية، مؤكدا أن هذا النهج يتوافق مع استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، كما أنه جزء من دور الوزارة التربوي.

وأوضح وزير التربية والتعليم قرب الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتركيز تطوير مناهج المرحلة الإعدادية على تحقيق جودة حياة الطلاب وأسرهم، والتركيز على المفاهيم الكبرى، والمساهمة فى تطوير البنية المعرفية لديهم، مضيفًا أنه بعد الانتهاء من التطوير في المرحلة الإعدادية يتم الانتقال لتطوير مناهج المرحلة الثانوية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم وضع ٢٢ إشارة جديدة خاصة بالطلاب الصم وضعاف السمع فى كتاب "القيم واحترام الآخر" الأكثر تكرارا في الكتب الدراسية ،وتم وضع لوحات استرشادية للإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم وضعاف السمع على جميع مدارس الجمهورية.



