يوم المرشدين.. أسامة ربيع يكشف بطولات التصدي لمؤامرة تعطيل قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تحرص على الاحتفال بيوم المرشدين، وهو محفور في تاريخ قناة السويس، ويدل على الإرادة والصلابة والعزيمة للمرشدين المصريين، تصدوا لمحاولة دنيئة لتعطيل قناة السويس عن العمل بعد تأميمها.

وشهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مساء أمس السبت، احتفالية الهيئة بمناسبة الذكرى السابعة والستين "لعيد المرشد"، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة ولفيف من كبار مرشدي الهيئة، وذلك بنادي واحة ٢٩ مارس بالإسماعيلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن كل المرشدين الأجانب انسحبوا عدا بعض المرشدين من اليونان الذين ساعدوا في إرشاد السفن".

إيمان بالقيادة:

ولفت إلى أن الأجانب كانوا يتجنبون المصريين، ولم يساعدوهم في عمليات الإرشاد، لذا استعنا ببعض ضباط البحرية الذين واصلوا الليل بالنهار حتى لا يحدث خللًا في حركة الملاحة.

وأردف: "من ضمن المؤامرة أنهم زودوا عدد السفن ليحرجك، فكان المرشدين بياخدوا المركب من بورسعيد للسويس ويعودوا بمركب آخر، بسبب قلة العدد، كان بيعمل 4 رحلات بدل رحلة واحدة، لأنه اقتنع بالقيادة السياسية وإن القناة المصرية يجب أن يستفاد منها المصريون".